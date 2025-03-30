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        Samsun, Çankırı ve Tokat'ta Ramazan Bayramı namazı kılındı

        Samsun, Çankırı ve Tokat'ta vatandaşlar, camilerde Ramazan Bayramı namazını eda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:22 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:22
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        Samsun, Çankırı ve Tokat'ta Ramazan Bayramı namazı kılındı
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        Samsun, Çankırı ve Tokat'ta vatandaşlar, camilerde Ramazan Bayramı namazını eda etti.

        Kentte birçok cami sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu.

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesindeki Rasathane Camisi'nde de bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu.

        Camide yer bulamayanlar ise namazlarını avluda ve bahçede eda etti.

        Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

        - Tokat

        Tokat'ta Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar camileri doldurdu.

        Tarihi Ali Paşa Camisi'nde ise Tokat Valisi Abdullah Köklü, protokol üyeleri ve vatandaşlar namazlarını eda etti.

        Vatandaşlar daha sonra bayramlaştılar.

        - Çankırı

        Çankırı'da bayram namazını kılmak için çocuklarıyla tarihi Sultan Süleyman Camisi ile kentteki camilere gelen vatandaşlar, vaazı dinledi.

        Bazı vatandaşlar, caminin dolması nedeniyle avluya serdikleri halıların üzerinde saf tuttu.

        Vaazın ardından bayram namazı kılan vatandaşlar dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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