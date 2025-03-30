Samsun'da bayram namazının ardından cemaatle kahvaltı geleneğini yaşatılıyor

Samsun'un Havza ilçesinde bayram namazı sonrası cemaatin cami avlusunda kahvaltı yapma geleneği sürdürülüyor.

İlçenin Boyalıca Mahallesi'nde, bayram namazı sonrası evlerden getirilen yiyecekler, mahalle camisinin avlusunda birlikte tüketiliyor.

Bu yıl da bayram namazının ardından bayramlaşan cemaat, daha sonra aynı sofrada bir araya gelip kahvaltılıkları yedi.

- Geleneği bilenler yanlarında kaşık getiriyor

Boyalıca Mahallesi Muhtarı Cevdet Ertaş, mahalle olarak geleneğin yaşatılması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Geleneğin birliktelik duygusunu artırdığına işaret eden Ertaş, "Yıllar önce ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğu zamanlarda yakın çevrelerden ve yol üstünde bir köy olması nedeniyle bayram namazı kılmak için camiye gelen misafirlere ikramda bulunmak ve misafirperverlik göstermek için atalarımız tarafından başlatılan geleneğimizi halen yaşatıyoruz. Ben bu geleneği dedem zamanından hatırlıyorum, onun anlattıklarına göre onların dedeleri de bu geleneği yaşatmışlar." dedi.