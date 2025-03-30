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        Samsun'da bayram namazının ardından cemaatle kahvaltı geleneğini yaşatılıyor

        Samsun'un Havza ilçesinde bayram namazı sonrası cemaatin cami avlusunda kahvaltı yapma geleneği sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:57 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:57
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        Samsun'da bayram namazının ardından cemaatle kahvaltı geleneğini yaşatılıyor
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        Samsun'un Havza ilçesinde bayram namazı sonrası cemaatin cami avlusunda kahvaltı yapma geleneği sürdürülüyor.

        İlçenin Boyalıca Mahallesi'nde, bayram namazı sonrası evlerden getirilen yiyecekler, mahalle camisinin avlusunda birlikte tüketiliyor.

        Bu yıl da bayram namazının ardından bayramlaşan cemaat, daha sonra aynı sofrada bir araya gelip kahvaltılıkları yedi.

        - Geleneği bilenler yanlarında kaşık getiriyor

        Boyalıca Mahallesi Muhtarı Cevdet Ertaş, mahalle olarak geleneğin yaşatılması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

        Geleneğin birliktelik duygusunu artırdığına işaret eden Ertaş, "Yıllar önce ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğu zamanlarda yakın çevrelerden ve yol üstünde bir köy olması nedeniyle bayram namazı kılmak için camiye gelen misafirlere ikramda bulunmak ve misafirperverlik göstermek için atalarımız tarafından başlatılan geleneğimizi halen yaşatıyoruz. Ben bu geleneği dedem zamanından hatırlıyorum, onun anlattıklarına göre onların dedeleri de bu geleneği yaşatmışlar." dedi.

        Evlerden gelen kahvaltılıkları özenle ikram ettiklerini belirten Ertaş, "Atamızdan, dedemizden bizlere miras olan geleneği çocuğumuza, gelecek nesillere taşımak ve yaşatmak için canlı tutuyoruz. İnşallah bu geleneğimizi gençlerimiz de yaşatacaklar. Burada amacımız kaynaşma, birlikteliğimizi sağlamak ve hep beraber güzel bir bayram sabahı yaşamak." diye konuştu.

        Ertaş, geleneği bilen vatandaşların namaza gelirken yanlarında kaşık getirmeyi ihmal etmediğini sözlerine ekledi.

        Mahalle sakinlerinden Savaş Gültekinli ise geleneği yaşatma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Büyüklerimizden gördüklerimizi çocuklarımıza aktararak geleneğimizi yaşatacağız. Gençlerin çoğu kaşığını cebinde getirir camiye. Kılınan bayram namazı sonrası evlerden gelen yemekleri beraber yeriz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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