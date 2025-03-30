Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi
Havza Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı nedeni ile bayramlaşma programı düzenlendi.
Havza Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı nedeni ile bayramlaşma programı düzenlendi.
Havza Belediyesi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza ilçe Aziz Pekşen, MHP Havza ilçe Başkanı İbrahim Yüksel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
İkiz, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren önemli zaman dilimleri olduğunu söyledi.
AK Parti Havza ilçe Başkanı Aziz Pekşen ise Havza’da güzel bir birlik ve beraberlik enerjisi olduğunu belirterek, bunu böyle devam ettireceklerini dile getirdi.
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