19 Mayıs ilçesinde bayramlaşma törenleri gerçekleştirildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kurum ve siyasi partilerde bayramlaşma törenleri gerçekleştirildi.

19 Mayıs Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşen bayramlaşma programına, Kaymakam İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, konuşmasında, "Bu mübarek ay boyunca mahallelerimizde düzenlediğimiz iftar programlarında hemşehrilerimizle bir araya geldik. Sağ olsunlar, bizleri çok güzel karşıladılar, adeta bağırlarına bastılar. Bir yandan Ramazan ayının sona ermesinin hüznünü yaşarken, diğer yandan da bayrama kavuşmanın mutluluğu içindeyiz." dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi 19 Mayıs ilçe teşkilatında yapılan törene AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Yazar ve çok sayıda partili katıldı.

Kırcalı, konuşmasında "Bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı, sevgi ve saygının katmerleştiği, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, herkesin birbirine hoşgörü ile baktığı müstesna günlerimizdir." ifadelerini kullandı.