Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Arif Y. idaresindeki 37 ADA 173 plakalı otomobil, Ömer Faruk M'nin kullandığı 55 ADK 515 plakalı otomobille Şeyhşamil Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada Arif Y, Oğulcan T, Betül Keskin M. ve Ömür Efe M. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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