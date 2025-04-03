Sert çekirdekli meyve ağaçlarında "monilya" hastalığı uyarısı
Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere, ağaçlarda büyük hasara neden olan "monilya" hastalığına karşı ilaçlama yapmaları uyarısında bulunuldu.
Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere, ağaçlarda büyük hasara neden olan "monilya" hastalığına karşı ilaçlama yapmaları uyarısında bulunuldu.
Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, çiçek monilyası hastalığının kayısı, şeftali, erik, kiraz ve vişne gibi sert çekirdekli meyveleri etkileyen önemli bir fungal hastalık olduğunu bildirdi.
Bu hastalıkla zamanında ve doğru bir şekilde mücadele edilmediğinde ciddi ekonomik kayıplara ve zararlara yol açtığını belirtilen Sağlam, şöyle devam etti:
"Hastalığın etmeni olan fungus, kışı hastalıklı dallardaki kanserler üzerinde ve meyve enfekte olmuşsa, ağaçta asılı kalmış mumya meyveler üzerinde de geçirebilir. Hastalık etmeni sporlar, çiçeklere rüzgar, yağmur veya böcekler tarafından taşınır. İlk belirtiler, çiçeklerde taç yapraklar, erkek ve dişi organlarda kahverengi lekeler olarak görülür. Bu lekeler hızla yayılarak tüm çiçeği ve sapı sarar. Enfekte çiçekleri taşıyan dallarda, çiçek sapı etrafında küçük, eliptik, çökük ve kahverengi kanserler gelişir. Meyvelerde bir veya birden fazla küçük çürük alan bulunabilir. Meyveler, ağaçta veya yere düşmeden önce tamamen çürür ve kuruyarak mumyalaşır. Enfekte meyve taşıyan dallarda bazen küçük kanserler gelişir."
Çiçek monilyası hastalığına karşı kültürel ve kimyasal önlemler alınması gerektiğini aktaran Sağlam, "Tedbirler bahçelerin kurulum aşamasında başlamalıdır. Dikim yapılacak alanın dikkatlice seçilmesi gerekmektedir. Bahçenizi gölge, rüzgardan korunmuş ve nemli olmayan bir alanda dikmek, hastalığın yayılmasını engelleyen bir ortam sağlar. Enfekte çiçekler veya kanserler taşıyan dallar budanmalıdır. Sadece hastalıklı kısmı değil, sağlıklı kısımdan da yaklaşık 10 santimetre kadar kesilmesi önerilir. Kesilen parçalar yakılmalı veya uygun şekilde bertaraf edilmelidir." ifadesini kullandı.
Sağlam, ağaçların doğru budama tekniğiyle budanmasını önererek, şunları kaydetti:
"Budama bitkilerin havalandırmasını sağlayarak nemin birikmesini engeller. Bu, mantar hastalıklarının yayılmasına karşı etkili bir yöntemdir. Hasat sırasında meyveler dikkatlice toplanmalıdır. Meyve kabuklarının delinmemesi ve aşınmaması için özen gösterilmelidir. Depolama ve taşıma sırasında enfeksiyonların yayılmaması için dikkatli olunmalıdır Olgunlaştıktan sonra mumyalanmış meyveler, hem ağaçtan ve bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Bu, hastalığın yayılmasını engellemeye yardımcı olacaktır. Bahçelerinizde sürekli gözlemler yapmak enfeksiyonun ilk belirtilerinde hızlı bir müdahale şansı sunarak başarı oranınızı artıracaktır. Kimyasal mücadelede birinci ilaçlama çiçekler yüzde 10 açtığında 2. ilaçlama ise çiçekler yüzde 90 oranında açıldığında yapılmalıdır."
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