Sert çekirdekli meyve ağaçlarında "monilya" hastalığı uyarısı

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere, ağaçlarda büyük hasara neden olan "monilya" hastalığına karşı ilaçlama yapmaları uyarısında bulunuldu.

Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, çiçek monilyası hastalığının kayısı, şeftali, erik, kiraz ve vişne gibi sert çekirdekli meyveleri etkileyen önemli bir fungal hastalık olduğunu bildirdi.

Bu hastalıkla zamanında ve doğru bir şekilde mücadele edilmediğinde ciddi ekonomik kayıplara ve zararlara yol açtığını belirtilen Sağlam, şöyle devam etti:

"Hastalığın etmeni olan fungus, kışı hastalıklı dallardaki kanserler üzerinde ve meyve enfekte olmuşsa, ağaçta asılı kalmış mumya meyveler üzerinde de geçirebilir. Hastalık etmeni sporlar, çiçeklere rüzgar, yağmur veya böcekler tarafından taşınır. İlk belirtiler, çiçeklerde taç yapraklar, erkek ve dişi organlarda kahverengi lekeler olarak görülür. Bu lekeler hızla yayılarak tüm çiçeği ve sapı sarar. Enfekte çiçekleri taşıyan dallarda, çiçek sapı etrafında küçük, eliptik, çökük ve kahverengi kanserler gelişir. Meyvelerde bir veya birden fazla küçük çürük alan bulunabilir. Meyveler, ağaçta veya yere düşmeden önce tamamen çürür ve kuruyarak mumyalaşır. Enfekte meyve taşıyan dallarda bazen küçük kanserler gelişir."