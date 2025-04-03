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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 20:18 Güncelleme: 03.04.2025 - 20:43
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 20 şişe içerisinde 700 mililitre likit esrar, 552 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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