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        Pinokyo'nun 142 yıllık hikayesi müzikli anlatım ile sahneye taşınacak

        ERKUT KARGIN - Samsun Devlet Opera ve Balesi, Carlo Collodi'nin dünya klasiği çocuk masalı "Pinokyo"yu senfonik anlatım ile sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:27 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:27
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        Pinokyo'nun 142 yıllık hikayesi müzikli anlatım ile sahneye taşınacak
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        ERKUT KARGIN - Samsun Devlet Opera ve Balesi, Carlo Collodi'nin dünya klasiği çocuk masalı "Pinokyo"yu senfonik anlatım ile sanatseverlerle buluşturacak.

        Sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındıran dünya klasiği "Pinokyo", Samsun Devlet Opera ve Balesince müzikli anlatım şeklinde sahneye taşınarak farklı bir bakış açısı sunacak.

        Ünlü piyanist, orkestra şefi ve opera bestecisi Bujor Hoinic'in bestelediği eser, Leyla Ceren Koç'un anlatıcılığında orkestra şefi Artun Hoinic'in şefliğinde sanatseverlerle buluşacak.

        Son provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 5 Nisan Cumartesi saat 16.00 ve 19.00'daki prömiyerinin ardından 6 Nisan 16.00'da yeniden beğeniye sunulacak.

        - Pinokyo hem çocuklara hem de büyüklere hitap ediyor

        Artun Hoinic, prova sonrası AA muhabirine, İtalyan yazar Carlo Collodi'nin 142 yıl önce Pinokyo'yu kitap haline getirdiğini söyledi.

        Eserin dünya edebiyatına mal olmuş bir eser olduğunun altını çizen Hoinic, "Bugüne kadar Pinokyo hakkında birçok film, dizi çizgi filmler yan hikayeler üretilmiştir. Besteci Bujor Hoinic de bu eseri senfonik alana taşımıştır." ifadesini kullandı.

        Pinokyo eserinin müzikle daha da renklendiğini belirten Hoinic, şöyle devam etti:

        "Orijinal hikayeye baktığımızda da Pinokyo birçok macera yaşıyor, maceradan maceraya koşuyor. Bizlerin yaptığı bu maceralardan bir özet oluşturmak, bir derleme yapmak ve bunu maceralara uygun müziklerle süslemektir. Pinokyo, sadece çocuklar için değil aynı zamanda büyükler için de bir hikaye. Neticede çocukların zevk aldığı bir hikayeden büyükler de zevk alır. Hatta ve hatta 40-50 yaşına gelmiş insanlar bile bazen oturup çizgi film izlerler ve bir nevi çocukluklarını da bu şekilde hatırlarlar. Bu bakımdan baktığımızda Pinokyo hem çocuklara hem de onların velilerine hitap edecek şekilde yazıldı."

        Yaklaşık bir aydır eser için çalıştıklarını kaydeden Hoinic, prömiyer için sabırsızlandıklarını ve tüm seyircileri senfonik anlatımlı konsere beklediklerini dile getirdi.

        Orkestra, teknik ekip olmak üzere 60 kişinin yer alacağı eserin başkemancısı Bestenaz Yakar Akyuva olurken, ışık tasarımı Berkay Bayrak, video projeksiyon ise Murat Turgut imzasını taşıyor.

        Eserin konusu şöyle:

        "Marangoz Geppetto, Pinokyo adını verdiği tahta bir kukla yapar. Bir peri, ona can verir ve iyi, cesur, dürüst olması halinde gerçek bir çocuğa dönüşeceğini söyler. Ancak Pinokyo yalan söyledikçe burnu uzar ve başına türlü maceralar gelir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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