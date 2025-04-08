Havza'da esnaf odalarından Havza Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren esnaf odaları başkanları İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa'nın ve tüm ekipleri kutlayarak yapmış oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

Şahin, "Halkımız huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm değerli polislerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu nice yıllar, şehit polislerimize Allah'tan rahmet, gazi polislerimize de sağlık ve huzur diliyorum." dedi.

Tekinasa ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına 7 gün 24 saat esası ile ülkemizin ve halkımızın hizmetindeyiz." dedi.

Ziyarete, Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat ile Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban hazır bulundu.