Samsun'da şehit yakınları ve gaziler onuruna program düzenlendi

Samsun'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna program düzenlendi.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, gece gündüz, soğuk sıcak demeden şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak için canla başla görevlerini icra ettiklerini söyledi.

Kurtuluş mücadelesinin meşalesinin yakıldığı Samsun'da görev yapmaktan onur ve gurur duyduklarını belirten Arıbaş, "Bilakis bu şehirde görev yapmak bizim irademizi, canlılığımızı, göreve bağlılığımızı artırıyor. Bunun yanı sıra çok sayıda şehit ve gazisi olan teşkilatımız, şehitlerimizin bıraktığı emaneti en iyi şekilde muhafaza etmek, onları bıraktığı yerden kararlı bir şekilde devam etmek için de bize güç veriyor çünkü bizim inancımıza göre, şehit bayraktır, şehit ölümsüzdür, şehit vatandır, annedir, babadır. Şehit bizim canımızdır, her şeyimizdir." dedi.