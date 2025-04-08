Samsun'da şehit yakınları ve gaziler onuruna program düzenlendi
Samsun'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna program düzenlendi.
Samsun'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna program düzenlendi.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, gece gündüz, soğuk sıcak demeden şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak için canla başla görevlerini icra ettiklerini söyledi.
Kurtuluş mücadelesinin meşalesinin yakıldığı Samsun'da görev yapmaktan onur ve gurur duyduklarını belirten Arıbaş, "Bilakis bu şehirde görev yapmak bizim irademizi, canlılığımızı, göreve bağlılığımızı artırıyor. Bunun yanı sıra çok sayıda şehit ve gazisi olan teşkilatımız, şehitlerimizin bıraktığı emaneti en iyi şekilde muhafaza etmek, onları bıraktığı yerden kararlı bir şekilde devam etmek için de bize güç veriyor çünkü bizim inancımıza göre, şehit bayraktır, şehit ölümsüzdür, şehit vatandır, annedir, babadır. Şehit bizim canımızdır, her şeyimizdir." dedi.
Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutlayan Arıbaş, şehitlere ve vefat eden gazilere Allah'tan rahmet, yaşayan gazilere de sağlık diledi.
Konuşmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan operasyonel faaliyet ile polis ve halkla ilişkiler klibi izletildi.
Program verilen ikramın ardından İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın yaptırdığı dua ile sona erdi.
Programa, Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Kazım Günay Demiralay, Samsun Kriminal Bölge Polis Laboratuvarı Müdürü Adnan Erişek, kent protokolü, şehit yakınları ile gaziler katıldı.
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