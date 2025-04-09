Komik aşk hikayesi "Doktor Mucize" operası sanatseverlerle buluşmaya hazır

ERKUT KARGIN - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasının prömiyerini yarın yapacak.

Bizet'in, 18 yaşında besteleyerek, Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı "Doktor Mucize" operası, Samsun Devlet Opera ve Balesince sahneye taşınıyor.

Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Laurette'nin kavuşma serüveni komik dille ele alınıyor.

Son provaları tamamlanan eser, Zehra Yıldız Sahnesi'nde yarın saat 13.30'daki prömiyerinin ardından, turne kapsamında 24 Nisan saat 20.00'de Amasya Belediyesi Yeni Kültür Merkezi Şehzade Salonu'nda beğeniye sunulacak.

- "Bir dans tiyatrosu gibi ele aldık"

Eserin rejisörü Şahan Gürkan, genel prova sonrası AA muhabirine, eseri geleneksel İtalyan tiyatrosundan esinlenerek hazırladıklarını söyledi.

Temsile 15 gün gibi kısa bir sürede hazırlandıklarını anlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Günümüz komedi anlayışıyla bir köprü kurmaya çalıştık. Çok yetenekli genç sanatçılarla sahneliyoruz. George Bizet'in 18 yaşında bestelediği bu eseri, onun gençliğinden gelen enerjisini, sahneye genç arkadaşlarla taşımaya çalışıyoruz. Daha çok müziğin ritmik yapısının, melodi yapısının ve akorların bedenlerdeki karşılığını araştırdık. Bir hareket düzeni var eserin içerisinde. Adeta bir dans tiyatrosu gibi ele aldık."

Eserin, tiyatral metinlerle müziğin bölündüğü bir opera olduğunu belirten Gürkan, "Dolayısıyla oyunculuk kabiliyeti de gerektiriyor. Genç sanatçı arkadaşlarım altından çok iyi kalktı. İzleyenleri kahkahaya boğacak, onları gülümsetecek bir iş çıkardık. Tek perde ama çok keyifli bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum." dedi.

- Seyirciyi komik bir opera bekliyor

"Lauretta" rolünü üstlenen Duha Alkan, Samsun Devlet Opera ve Balesinde 2 aydır bulunduğunu ve Gürkan ile çalışmanın kendisine çok şey kattığını söyledi.