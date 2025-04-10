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        Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda, kolilere gizlenmiş 2 ton etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 00:53 Güncelleme: 10.04.2025 - 00:53
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        Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda, kolilere gizlenmiş 2 ton etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Tekkeköy ilçesinde şehirlerarası taşımacılık yapılan bir kamyonu durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, e-ticaret sitelerinin logolarıyla kamufle edilen kolilere gizlenmiş 2 ton etil alkol bulundu.

        Kamyonun sürücüsü M.E. (47) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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