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        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından

        Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 23:53 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:53
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        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
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        Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yunus, "Burası zor bir deplasmandı, bunu biliyorduk. Samsunspor iyi işler yapıyor. Burada kazanmak çok önemliydi. Artık finale yaklaşıyoruz, mayıs da yaklaşıyor. Allah'ın izniyle şampiyon olup 5. yıldızı takmak istiyoruz." dedi.

        Milli futbolcu, sağlık durumla ilgili soruyu, " Ağrılarım daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak da toparlamaya başladım. Takıma daha çok katlı sağlamak istiyorum." şeklinde yanıt verdi.

        Galatasaray'ın yeni tesislerine taşınmasını da değerlendiren Yunus Akgün, Florya'da büyüdüğü için yeni tesisin kendisine farklı geldiğini, yeni tesise de bir şampiyonluk getirmek istediklerini dile getirdi.

        Yunus Akgün, maçtaki gol sevinciyle ilgili olarak da "Apo abi ile Eren, milli takımda yapmıştı, hoşumuza gidiyordu. İnşallah daha çok gol atarsam bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuşu.

        Kalan bütün maçların zor geçeceğini aktaran milli futbolcu, "Her maç zor artık, sona yaklaşıyoruz. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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