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        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

        Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:40 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:40
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        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
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        Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele edecek.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve 2017 yılında kullanıma açılan bowling salonu, 38 hat ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük salonu konumunda bulunuyor.

        Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, programda yaptığı konuşmada, şampiyonanın yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını aynı zamanda kültürlerin çeşitliliğin ve ortak değerlerin bir araya geldiği anlamlı bir buluşma olduğunu söyledi.

        Sporun birleştirici gücü coğrafyaları kimlikleri ve kuşakları aşarak barışın ve dostluğun dil olduğunu söyleyen Bayazıtlı, "Bu evrensel dilin yankı bulduğu bir başka mecra ise şu an bulunduğumuz toprakların adı olan Anadolu coğrafyasıdır. Anadolu, farklı inançların gelenekleri ve yaşam biçimlerinin oluşturduğu eşsiz bir kültürel mozaiğin adıdır. İşte bugün burada bu köklü geleneğin mirasçısı olan ülkemiz Avrupa ile Asya'yı bir araya getiren kıtaları ve kültürleri buluşturan bu tarihsel misyonu bir kez daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Programa, Vali Yardımcısı ve Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        İlk atışların 14 Nisan'da yapılacağı Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası 21 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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