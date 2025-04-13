Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve 2017 yılında kullanıma açılan bowling salonu, 38 hat ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük salonu konumunda bulunuyor.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, programda yaptığı konuşmada, şampiyonanın yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını aynı zamanda kültürlerin çeşitliliğin ve ortak değerlerin bir araya geldiği anlamlı bir buluşma olduğunu söyledi.

Sporun birleştirici gücü coğrafyaları kimlikleri ve kuşakları aşarak barışın ve dostluğun dil olduğunu söyleyen Bayazıtlı, "Bu evrensel dilin yankı bulduğu bir başka mecra ise şu an bulunduğumuz toprakların adı olan Anadolu coğrafyasıdır. Anadolu, farklı inançların gelenekleri ve yaşam biçimlerinin oluşturduğu eşsiz bir kültürel mozaiğin adıdır. İşte bugün burada bu köklü geleneğin mirasçısı olan ülkemiz Avrupa ile Asya'yı bir araya getiren kıtaları ve kültürleri buluşturan bu tarihsel misyonu bir kez daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.