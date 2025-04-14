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        Samsun'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:00 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:00
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        Samsun'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

        Yeni Kent Meydanı'nda düzenlenen "Gazze'ye Destek Mitingi"nde konuşan Bafra Sivil Toplum Platformu Temsilcisi Seçim Çalışkan, dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirtti.

        Gazze halkının yaşadığı "soykırıma" dikkati çekmek, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek ve zulmün son bulması için seslerini yükseltmek amacıyla toplandıklarını belirten Çalışkan, "Gazze'de masum siviller, kadınlar, çocuklar acımasız saldırılar altında hayatlarını kaybetmekte, yaralanmakta ve temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakılmaktadır. Bu zulme sessiz kalmak, insanlığımıza ve vicdanımıza ihanet etmek anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

        Samsun İHH Başkanı Mustafa Yeşil de Gazze'deki durumu anlatarak, bölgeye yönelik insani yardım çalışmalarının önemini vurguladı ve duyarlı vatandaşları destek olmaya çağırdı.

        Mitingde, Gazze'deki insanlık dışı saldırılar lanetlenerek, uluslararası kuruluşlara ve devletlere sorumluluklarını hatırlatma ve Gazze halkıyla dayanışmayı en güçlü şekilde ifade etme mesajları verildi. Ayrıca, barış ve adaletin tesis edilmesi için tüm dünyaya çağrıda bulunuldu.

        Mitingin sonunda Bafra Müftüsü İbrahim Memiş tarafından Gazze'de hayatlarını kaybedenler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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