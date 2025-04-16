OMÜ'de hedef otizmle ilgili daha fazla araştırma yapabilmek

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), otizmle ilgili daha fazla araştırma yapmayı hedefliyor.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizm konusunda başta sağlık, eğitim ve farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

OMÜ Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (OGEM), otizme dair farkındalığı artırmak, bilgi paylaşımında bulunmak ve çözüm odaklı politikaları güçlendirmek adına akademisyenler ve eğitimcilerin katılımıyla Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da 7 Nisan'da 1. OGEM Otizm Sempozyumu düzenlendiklerini hatırlatan Kesten, OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ve OGEM'in otizme dair farkındalığı artırmak için çalışmalar yürüttüklerini, Eğitim Fakültesinin özel eğitim bölümünde öğretmenler yetiştirildiğini aktardı.

Kesten, "Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaklaşık 50 öğrencimiz var. Bunların yarısından çoğu otizmli çocuklardan oluşuyor. Yıl boyu çeşitli amaçlarla onlara, eğitimlerine ailelerle birlikte destek veriyoruz." dedi.

Kesten, hedeflerinin daha fazla otizmli öğrenciye ulaşarak onların hayatına olumlu katkılar sunmak olduğunu vurgulayarak, "Üniversitelerin temel hedefleri araştırmalar yapmak. Bu anlamda daha fazla araştırma yaparak otizmli çocuklara ve ailelerine ulaşarak onların sorunlarını aşma yönünde neler yapabiliriz noktasında çalışıyoruz. Düzenlediğimiz sempozyumlar da bunun en temel noktalarından birisi. 1. Ulusal Sempozyumu yaparak otizmine yönelik farkındalığı artırmaya yönelik ilk adımları attık." diye konuştu. OMÜ olarak hem otizm hem de diğer engelli bireylerin topluma kazandırılmasına yönelik araştırmalara yoğunlaşmak istediklerini ifade eden Kesten, şunları kaydetti: "Çok kısa bir süre sonra Türkiye Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezinin de katkılarıyla birlikte yapacağımız bir sempozyum, bölgeye ve şehri yapılacak bir katkı anlamında farkındalık yaratmak anlamında bir çalışmamız var. 9 Mayıs'ta, üniversitemizin çok güçlü ve kapsamlı engelsiz öğrenci birimi var, bu birim kapsamında tekrar yapacağımız bir sempozyumumuz var. Uzun vadede hem bu hizmetlerimizi artırmaya çalışacağız hem de araştırmalarımızı derinleştirme yönünde emek sarf etmeye çalışacağız. Buradaki temel noktalardan birisi de kurumlar arası işbirliğini artırmak. Samsun Valiliğiyle Büyükşehir Belediyesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğiyle yapacağımız ortak protokollerimizle bu birlikteliği arttırmak ve bölgemizi de engelsiz birim haline getirebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."