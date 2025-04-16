Vezirköprü'de Engelli ve Ailelerini destekleme Derneği Kuruldu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde engelli bireylere ve ailelerine destek olmak amacıyla Vezirköprü Engelli ve Ailelerini Destekleme Derneği kuruldu.

Semra Ersoy başkanlığındaki derneğin ilk toplantısı Çamlık Parkı'nda yapıldı.

Ersoy, toplantıda derneğin kuruluş amacı ve yürüteceği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vezirköprü’de yaklaşık 2 bin engelli birey bulunduğunu belirten Ersoy, "Vezirköprü’de engelli bireylere destek olacak bir dernek olmadığı için bu derneği kurduk. Vezirköprü’ye hayırlı olsun. Bütün engelli bireyleri bir çatı altında toplayıp sorunlarını çözmeye çalışacağız." dedi.