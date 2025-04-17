Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil vefatının 58. yılında anıldı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Emre Ateş de Başgil'in yaptığı araştırmalar ve yaşadığı dönem hakkında sunum yaptı.

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