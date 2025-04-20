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        Yurt Lig basketbol Bölge Şampiyonası Bafra'da Tamamlandı

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen YURT LİG Basketbol Bölge Şampiyonası, Samsun'un Bafra ilçesinde sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 16:41 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:41
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        Yurt Lig basketbol Bölge Şampiyonası Bafra'da Tamamlandı
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        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen YURT LİG Basketbol Bölge Şampiyonası, Samsun'un Bafra ilçesinde sona erdi.

        Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'ten gelen üniversite öğrencileri, 14-20 Nisan tarihleri arasında Bafra İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yeni spor salonunda mücadele etti.

        Müsabakalar sonucunda Bolu Kredi Yurtlar Müdürlüğü birinci, Düzce Kredi Yurt Müdürlüğü ikinci ve Sinop Kredi Yurtlar Müdürlüğü üçüncü oldu.

        Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, 130 sporcuyu Samsun'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Şampiyona süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bugün oynanan final maçlarının ardından sporcularımıza madalyalarını takdim ettik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, tüm branşlarda gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

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