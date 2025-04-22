Samsun'da yaralı halde bulunan doğan koruma altına alındı

Trafik ekipleri, yaralı doğanı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Sinop kara yolundaki Bafra Bölge Trafik İstasyonu önünde denetim yaptığı sırada yaralı halde bir kuş gördü.

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