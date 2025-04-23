OMÜ Rektörü Aydın, 23 Nisan'da koltuğunu 8 yaşındaki Ada Rabia'ya bıraktı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu 2. sınıf öğrencisi Ada Rabia Keskin'e bıraktı.

Rektör Aydın, 23 Nisan'da OMÜ Vakfı Koleji İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Keskin'e koltuğunu temsili olarak devretti.

Ada Rabia Keskin ise makamı devraldığından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Çocukların hayal dünyalarının üniversite gibi eğitim kurumlarına ilham verdiğini dile getiren Rektör Aydın, "Bu özel günde, geleceğin bilim insanları, sanatçıları, liderleri olan çocuklarımızla bir arada olmak bize umut veriyor. Ada'nın içten dilekleri, bizlere üniversite ortamlarının ne kadar kapsayıcı ve hayal kurdurucu olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı." dedi.

Aydın, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda çocukların sesine kulak verme ve onların hayallerine alan açma günü olduğunu da söyledi.

Minik rektör Ada Rabia ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.