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        MHP'li Topsakal Türk dünyasının birleştirilmesinde çocukların rolünü vurguladı:

        MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, "Türk Cumhuriyetleri birbirlerine siyasal, sosyal ve kültürel veya kardeşlik olarak destek olmak zorundalar. Türk dünyasındaki devletleri ve onların çocuklarını bir araya getirmek, onlara o hissi vermek, kardeş olduğu hissini yaşatmak çok önemli. En önemli kutsal görevlerimizden birisi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:22 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:28
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        MHP'li Topsakal Türk dünyasının birleştirilmesinde çocukların rolünü vurguladı:
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        MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, "Türk Cumhuriyetleri birbirlerine siyasal, sosyal ve kültürel veya kardeşlik olarak destek olmak zorundalar. Türk dünyasındaki devletleri ve onların çocuklarını bir araya getirmek, onlara o hissi vermek, kardeş olduğu hissini yaşatmak çok önemli. En önemli kutsal görevlerimizden birisi." dedi.

        Topsakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile çocukların, Cumhuriyet'in kurucu iradesi için çok önemli olduğunu söyledi.

        Her şeyin çocukken kodlandığına, millet ve devlet olma şuurunun çocuk yaşlarda kazandırıldığına değinen Topsakal, "Bu yüzden Cumhuriyet kurulurken başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyüklerimiz çocuklara çok kıymet vermişler." diye konuştu.

        Türklerin başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşadığını anlatan Topsakal, Türk dünyasında birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

        Topsakal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da Türk Dünyası Çocuk Festivali'ni düzenlediklerini hatırlattı.

        Bu tür etkinliklerin Türk dünyası çocuklarını bir araya getirmek için önemli olduğunu dile getiren Topsakal, şöyle devam etti:

        "Türkleri birbirleriyle nasıl tanıştıracaksınız, kaynaştıracaksınız, eski hatıralarını nasıl canlandıracaksınız? Elbette eğitim önemli ama yurt dışında o eğitimi de yapma imkanınız yok. Türk Cumhuriyetleri birbirlerine siyasal, sosyal ve kültürel veya kardeşlik olarak destek olmak zorundalar. Türk dünyasındaki devletleri ve onların çocuklarını bir araya getirmek, onlara o hissi vermek, kardeş olduğu hissini yaşatmak çok önemli. En önemli kutsal görevlerimizden birisi. Bunun aslında kıymeti de biliniyor."

        - Türk dünyasının birlikteliği için dil ve edebiyata ağırlık verilmeli

        Bugüne kadar Türk dünyası için önemli çalışmalar yapıldığını, bunların başında İsmail Gaspıralı ve Turan Yazgan gibi isimler geldiğini hatırlatan Topsakal, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların önemine işaret etti.

        Topsakal, Türk dünyasının daha hızlı birlikteliği için dil ve edebiyata öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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