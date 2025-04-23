Samsun'da minik zabıtalar 23 Nisan'da tezgahları denetledi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında zabıta üniforması giyen çocuklar, tezgahları denetledi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında zabıta üniforması giyen çocuklar, tezgahları denetledi.
Etkinlik kapsamında geçici olarak zabıta üniforması giyen Gamze Tuana Demir, Adnan Yiğit Gerizli ve Muhammet Ali Özdemir, Vezirköprü Zabıta Müdürü Abdussamet Çakmak eşliğinde Çamlık Parkı’nda kurulan tezgahları denetleyerek görevlerini yerine getirdi.
Etkinlik sayesinde çocuklara hem meslek tanıtıldı hem de sorumluluk bilinci aşılandı. Minik zabıtalar, vatandaşlarla iletişim kurmayı ve kurallara uyulmasının önemini sahada tecrübe etti.
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