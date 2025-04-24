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        GÜNCELLEME - Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi, intihar etti

        Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi, intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:20
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        GÜNCELLEME - Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi, intihar etti
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi, intihar etti.

        Cengiz Altınel (40) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Pınar Altınel (32), görüşmek için Alaçam ilçesi Etyemez mevkisindeki bir akaryakıt istasyonundaki kadının çalıştığı kafeye gitti.

        Burada tartışmaya başlayan çiftten Cengiz Altınel, yanındaki tabancayla Pınar Altınel'e ateş ettikten sonra kendini vurdu.

        Olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının ve kocasının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Altınel çiftinin cansız bedenleri, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Boşanma aşamasında olan çiftin ayrı yaşadığı, Cengiz Altınel'in Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi'nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Olayın yaşandığı sırada Alaçam Cumhuriyet İlkokulu özel eğitim sınıfından yaklaşık 25 öğrencinin kahvaltı programı için kafede olduğu ve herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.

        Yeniden Refah Partisi Alaçam İlçe Başkanlığı'nda önceki dönem Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapan Pınar Altınel'in yaklaşık bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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