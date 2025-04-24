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        CANİKFEST Samsun'da kapılarını açtı

        Canik Belediyesi tarafından 16 kurumun paydaşlığında düzenlenen Canik Bilim, Kültür ve Sanat Festivali (CANİKFEST) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:58
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        CANİKFEST Samsun'da kapılarını açtı
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        Canik Belediyesi tarafından 16 kurumun paydaşlığında düzenlenen Canik Bilim, Kültür ve Sanat Festivali (CANİKFEST) başladı.

        Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde yapılan festivalde, 26 Nisan'a kadar her gün 14 temada 75 etkinlik gerçekleştirilecek.

        TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Desteklenme Programları çerçevesinde destek almaya hak kazanan CANİKFEST ile 60 binin üzerinde kişinin bilim, teknoloji, sanat, kültür, siber güvenlik, robotik kodlama ve yapay zeka konularında uygulamalı eğitimler, atölye etkinlikleri ve sanat faaliyetleriyle buluşturulması hedefleniyor.

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, CANİKFEST'in Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk ve tek büyük ölçekli bilim şenliği olduğunu söyledi.

        Milli Teknoloji Hamlesi'nde bir ilke imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirten Sandıkçı, "CANİKFEST'i bir festival olmaktan öte bilim, teknoloji, sanatla büyüyen bir neslin inşası için atılmış çok kıymetli bir adım olarak görüyor ve buna yürekten inanıyoruz. Üç gün boyunca yediden yetmişe hemşehrilerimizi ağırlayacağımız CANİKFEST ile binlerce vatandaşımızı geleceğin teknolojileriyle tanıştıracağız. Hep birlikte bilim, teknoloji ve sanat yolculuğunda yerimizi alacağız." diye konuştu.

        Teknolojiyi tüketen değil üreten nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını aktaran Sandıkçı, şunları kaydetti:

        "Milli Teknoloji Hamlesi'nin neferlerini yetiştirmek ve toplumumuza kazandırmaktır ana gayemiz. Yerel yönetimler, asli görevleri ve sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra çağın bilimsel ve teknolojik gelişmelerini takip etmeli ve bu doğrultuda hareket etmelidir. Bizler Canik modeli belediyecilik ile bilimde ve teknolojide sürdürülebilir inovasyon projeler ve çalışmalarla bilimde ve teknolojide tam bağımsız Türkiye serüveninde yer almaya gayret ediyoruz. Geleceğin bilim insanlarını ve yazılım mühendislerini yetiştirmek için ekibimizle birlikte gayret içerisindeyiz."

        Samsun Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, gençlerin proje üretebilecekleri alanların oluşturulmasının önemine değinerek, çocukların bu yaşta elde edeceği deneyimlerin yetişkinlik döneminde hayati öneme sahip olacağını anlattı.

        Konuşmaların ardından bilimsel deney gösterileri yapıldı.

        Programa, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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