CANİKFEST Samsun'da kapılarını açtı

Canik Belediyesi tarafından 16 kurumun paydaşlığında düzenlenen Canik Bilim, Kültür ve Sanat Festivali (CANİKFEST) başladı.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde yapılan festivalde, 26 Nisan'a kadar her gün 14 temada 75 etkinlik gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Desteklenme Programları çerçevesinde destek almaya hak kazanan CANİKFEST ile 60 binin üzerinde kişinin bilim, teknoloji, sanat, kültür, siber güvenlik, robotik kodlama ve yapay zeka konularında uygulamalı eğitimler, atölye etkinlikleri ve sanat faaliyetleriyle buluşturulması hedefleniyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, CANİKFEST'in Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk ve tek büyük ölçekli bilim şenliği olduğunu söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nde bir ilke imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirten Sandıkçı, "CANİKFEST'i bir festival olmaktan öte bilim, teknoloji, sanatla büyüyen bir neslin inşası için atılmış çok kıymetli bir adım olarak görüyor ve buna yürekten inanıyoruz. Üç gün boyunca yediden yetmişe hemşehrilerimizi ağırlayacağımız CANİKFEST ile binlerce vatandaşımızı geleceğin teknolojileriyle tanıştıracağız. Hep birlikte bilim, teknoloji ve sanat yolculuğunda yerimizi alacağız." diye konuştu.