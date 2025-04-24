Samsun'da Balkan Türküleri Konseri düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı ile Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneğince "Balkan Türküleri Konseri" düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

OMÜ Devlet Konservatuvarı sanatçıları, Doç. Dr. Gültekin Şener'in şefliğinde sahne aldı. "Tuna Nehri" türküsüyle başlayan konserde "Bülbülüm Altın Kafeste", "Çalın Davulları", "Arda Boyları" ve "Aman Bre Deryalar" gibi 13 Balkan Türküsü seslendirildi.

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Tuğral, etkinliğe katkı sunanlara ve konsere katılan sanatseverlere teşekkür etti. Tuğral, "Kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda geçmişte olduğu gibi şimdi de aynı şevk ve özveriyle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.