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        Samsun'da öğretmeni darbettiği iddia edilen 2 şüpheli adliyede

        Samsun'da bir öğretmeni darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:46 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:03
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        Samsun'da öğretmeni darbettiği iddia edilen 2 şüpheli adliyede
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        Samsun'da bir öğretmeni darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünce dün akşam yakalanan ve Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen M.F.C. (17) ile A.E.K’nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Dün, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde okulun öğrencisi olmayan 2 kişiyi gören öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) bildirmiş, öğretmen de M.F.C. (17) ve A.E.K'yi (16) okuldan çıkarmaya çalışmıştı. M.F.C'nin öğretmeni darbedip A.E.K. ile kaçması sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına almıştı.

        M.F.C'nin geçen yıl söz konusu liseyi bir yıl okuduktan sonra bıraktığı, yaklaşık 5 ay önce de aynı okulun bahçesinde bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı öğrenilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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