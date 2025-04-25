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        Havza PROGEL değerlendirme toplantısı yaptı

        Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) yönetim kurulu değerlendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:23
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        Havza PROGEL değerlendirme toplantısı yaptı
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        Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) yönetim kurulu değerlendirme toplantısı düzenledi.

        Dernek Başkanı Seyit Ahmet Dikmen başkanlığında, dernek binasında düzenlenen toplantıda, dernek faaliyetleri, hazırlanan projeler, 19 Mayıs Gençlik Haftası için yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Havza PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen kuruluş amaçları doğrultusunda çeşitli çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, "Dernek olarak Erasmus Plus kapsamında mesleki eğitim ve gençlik alanlarında Almanya, Belçika ve Polonya gibi ülkeler ile ortaklaşa çalışmalar yürüteceğimiz 5 farklı proje için başvurumuzu yaptık ve değerlendirme süreci devam ediyor." dedi.

        Derneğin görünürlüğünü arttırmak için sosyal sorumluluk alanında faaliyetler gerçekleştireceklerine değinen Dikmen, "Bu kapsamında öncelikle gençlerimize yönelik 19 Mayıs Gençlik Haftası'nda etkinlik planlamamız olacak. Yine gençlerimize yönelik bilgilendirme faaliyetleri için çeşitli kurum ve kuruluşlarımız ile ortak faaliyetler yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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