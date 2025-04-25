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        Samsun'da depremzede çocuklar yararına alışveriş şenliği

        Samsun'da Mutluluğun Kanatları Derneği, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hataylı afetzede çocuklar için alışveriş şenliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:26 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:03
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        Samsun'da depremzede çocuklar yararına alışveriş şenliği
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        Samsun'da Mutluluğun Kanatları Derneği, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hataylı afetzede çocuklar için alışveriş şenliği düzenledi.

        Samsun Yelken Kulübü'nde düzenlenen şenlikte giyim, tasarım ve yiyecek stantları açıldı.

        Şenliğin açılış kurdelesini kesen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Türkiye'nin 2 yıl önce "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldığını hatırlattı.

        Devletin tüm gücüyle depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ettiğini anlatan Kurnaz, "Bu depremin yaralarını kapanması için sadece devletimiz değil, Türk milleti de halen var gücüyle emek harcıyor. Samsun'da bir derneğimizin, Hataylı çocuklarımızın bir nebze tebessüm etmesi için böyle şenlik düzenlemesi bizleri mutlu etti. Biz de Samsun halkını bu şenliğe davet ediyoruz. Buradan elde edilecek gelirle depremzede çocuklarımız sevindirilecek." dedi.

        Dernek Başkanı Burcu Keskin ise "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilin etkilendiğini belirterek "Özellikle Hatay'da yaşayan depremzede çocuklarımızı mutlu etmek için böyle bir etkinlik yaptık. Buradan elde edilecek gelirle Hatay'da depremzede çocuklarımıza oyun sahası hazırlamak istiyoruz. Ayrıca bir okulun anasınıfını düzenlemeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Şenlikte stant açan Ezgi Öneren de afetzede çocuklar yararına düzenlenen şenlikte yer aldıklarını dile getirerek buradan elde edilen gelirle çocukları sevindireceklerini aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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