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        Havza'da 5 mahallede "afat kurbanı" kesildi

        Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir hasat için mahallelerde düzenlenen "afat kurbanı" etkinlikleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 15:57 Güncelleme: 27.04.2025 - 15:57
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        Havza'da 5 mahallede "afat kurbanı" kesildi
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        Samsun'un Havza ilçesinde afetlerden korunmak ve bereketli bir hasat için mahallelerde düzenlenen "afat kurbanı" etkinlikleri devam ediyor.

        Hafta sonu Celil, Kamlık, Demiryurt, Erikbelen ve Sofular mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde mevlit okunması ve yapılan duaların ardından kesilen kurbandan yapılan yemekler davetlilere ikram edildi.

        Mahalle muhtarları her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için bu tür etkinliklerde bir araya geldiklerini belirtti.

        Etkinliklere, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

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