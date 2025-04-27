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        Samsun'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 21:50 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:50
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        Samsun'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde E.S. idaresindeki 55 ARG 345 plakalı otomobil, iş yeri otoparkından yola çıkan M.K. (29) idaresindeki 55 ARM 344 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kaza sonucu devrilen motosikletin sürücüsü M.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan S.K. (29) yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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