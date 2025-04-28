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        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

        Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda baba ile 2 kızının ölümüyle ilgili akaryakıt istasyonunun mesul müdürü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 02:59 Güncelleme: 28.04.2025 - 02:59
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        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı
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        Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda baba ile 2 kızının ölümüyle ilgili akaryakıt istasyonunun mesul müdürü gözaltına alındı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

        Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y. adresinde gözaltına alındı.

        Heyelanla ilgili soruşturma sürüyor.

        Yaralı anne Çiğdem Kaya'nın (31) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        Hayatını kaybeden baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'nın (5) Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Cenazelerin Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.

        Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkının bulunduğu alanda dün saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana gelmiş ve kaya parçaları düşmüştü. Araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Lina Kaya hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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