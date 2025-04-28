Çarşamba'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde Adem S. (18) idaresindeki 55 AOK 042 plakalı motosiklet yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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