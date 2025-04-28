Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da akaryakıt istasyonundaki heyelanda yaralanan annenin sağlık durumu iyi

        Samsun'un Canik ilçesindeki akaryakıt istasyonun araç yıkama bölümde meydana gelen heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Çiğdem Kaya'nın tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:26 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da akaryakıt istasyonundaki heyelanda yaralanan annenin sağlık durumu iyi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Canik ilçesindeki akaryakıt istasyonun araç yıkama bölümde meydana gelen heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Çiğdem Kaya'nın tedavisi sürüyor.

        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan bilgiye göre, akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümündeki toprak kayması sonrasında göçük altında kalan Çiğdem Kaya, AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sağ olarak çıkarıldıktan hemen sonra hastaneye intikal ettirildi.

        Sol kalça ve omuzunda kırıklar tespit edilen Kaya, hemen ameliyata alındı. Kaya'nın sol kalçası ve omzu ameliyattan sonra alçıya alındı. Burnunda da lezyonları bulunan Kaya'nın serviste tedavisi devam ediyor.

        Öte yandan anne Çiğdem Kaya'ya, göçük altından çıkarılan eşi ve 2 kızının şehadet haberinin ise hastanede psikiyatrist eşliğinde aile yakınları tarafından verdiği öğrenildi.

        Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkının bulunduğu alanda dün saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana gelmiş ve kaya parçaları düşmüştü. Araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Lina Kaya hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"

        Benzer Haberler

        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 1 gözaltı- Yeniden
        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 1 gözaltı- Yeniden
        Çarşamba'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çarşamba'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da 3 kişinin öldüğü heyelanda 1 gözaltı
        Samsun'da 3 kişinin öldüğü heyelanda 1 gözaltı
        Samsun'da heyelan; 4 kişilik aile kaya parçalarının altında kaldı: 3 ölü (7...
        Samsun'da heyelan; 4 kişilik aile kaya parçalarının altında kaldı: 3 ölü (7...
        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonunun...
        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonunun...
        GÜNCELLEME 3 - Samsun'da oto yıkamacıdaki heyelanda baba ve 2 kızı öldü
        GÜNCELLEME 3 - Samsun'da oto yıkamacıdaki heyelanda baba ve 2 kızı öldü