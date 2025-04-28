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        Bafra'da "Rumuz Goncagül" sahnelendi

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Rumuz Goncagül" adlı oyun, Bafralı sanatseverlerle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:54 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:59
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        Bafra'da "Rumuz Goncagül" sahnelendi
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Rumuz Goncagül" adlı oyun, Bafralı sanatseverlerle buluşturuldu.

        Bafra Belediyesinin davetiyle ilçeye gelen ekip, Belediye Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneledikleri oyunla büyük beğeni topladı.

        Oktay Arayıcı'nın yazdığı, Emrah Özdilek'in yönettiği müzikli oyun,1970'li yılların toplumsal yapısındaki değişimleri ve ekonomik koşulların insanlar üzerindeki yansımalarını esprili bir dille sahneye taşıyor.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, oyunun ardından yaptığı konuşmada, "Bu akşam, değerli hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla sanatın birleştirici gücüne bir kez daha şahit olduk. Bafra Belediyesi olarak, şehrimizin ve vatandaşlarımızın kültürel yaşamına katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, bu tür sanatsal etkinliklere olan desteğimiz artarak devam edecektir. Böylesine keyifli bir akşam yaşattıkları için Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe Başkan Kılıç'ın yanı sıra, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

        Program, Başkan Kılıç'ın Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu oyuncularına günün anısına hediyeler takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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