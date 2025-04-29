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        Bafra'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:00 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:17
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        Bafra'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Altınkaya Mahallesi Çaycılar Sokak'ta bulunan İbrahim Erdem Bölük'e ait bir tekstil firmasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı müdahale sonucunda yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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