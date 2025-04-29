Bafra'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Altınkaya Mahallesi Çaycılar Sokak'ta bulunan İbrahim Erdem Bölük'e ait bir tekstil firmasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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