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        Samsunspor'un gözü Avrupa kupalarında

        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü ikas Eyüpspor'u konuk edecekleri maçı kazanarak Avrupa kupalarından birisine katılım konusunda büyük bir adım atacaklarına inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 16:03 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:03
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        Samsunspor'un gözü Avrupa kupalarında
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        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü ikas Eyüpspor'u konuk edecekleri maçı kazanarak Avrupa kupalarından birisine katılım konusunda büyük bir adım atacaklarına inandığını söyledi.

        Bilen, AA muhabirine, Sipay Bodrum FK maçını kazanarak 4 haftalık mağlubiyet serisine son vermenin mutluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Avrupa hedefleri doğrultusunda Sipay Bodrum FK karşılaşmasına mutlak galibiyet için çıktıklarını hatırlatan Bilen, "Avrupa kupalarına katılmamız için mutlaka Bodrum FK maçını kazanmamız gerekiyordu. Çok zor bir maç oldu. Yine hakem kararlarının konuşulduğu bir maç oldu. Sonuçta gülen taraf biz olduğumuz için mutluyuz. Ayrıca futbolcularımızın 1-0 geriden gelip 2-1 kazanarak geri dönüşe imza atmaları oldu." dedi.

        ikas Eyüpspor ile yapacakları maça da değinen Bilen, "Sezonun bizim açımızdan final maçlarından birisi olacak. Üçüncülük için doğrudan rakibimiz hem de kalan maçlarımıza baktığımız zaman Eyüpspor'u yendiğimiz takdirde en kötü ihtimalle Avrupa kupalarından birisine katılmayı büyük olasılıkla elde etmiş olacağımızı düşünüyoruz. Teknik heyetimiz, futbolcularımız bu maçın önemini çok iyi biliyor. Artık Bodrum FK maçı geride kaldı ve Eyüpspor maçını kafamızda oynamaya başladık. " ifadelerini kullandı.

        Bilen, taraftarlara da Eyüpspor maçında takımı yalnız bırakmamaları yönünde çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

        "Eyüpspor maçının artık mazereti yok. 'Avrupa'ya Avrupa'ya' diye tezahürat yapıyorsak takımı Avrupa kupalarında görmek istiyorsak kesinlikle amasız fakatsız bütün taraftarlarımızı bu maça bekliyoruz. Son dakikaya kadar futbolcularımızı desteklesinler. Zaten Eyüpspor maçını kazanırsak Avrupa kupalarına katılım konusunda büyük bir adım atmış oluruz. Bilet fiyatlarını da inanılmaz şekilde düşürdük ve satışa sunduk. 30 bin kişilik stadı doldurmamız gerekiyor. Kolay olmayacak ama kazanmamız lazım. Üçüncülük için rakiplerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından kopmaması için mutlak kazanması gerekiyor. Fenerbahçe'nin alacağı galibiyet de bizim üçüncülük serüvenimize büyük katkı sağlayabilir. Bu nedenle bizim Eyüpspor'u mutlaka mağlup etmemiz gerekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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