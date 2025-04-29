Terme'de 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Terme ilçesinde bir kişinin evinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Terme ilçesinde bir kişinin evinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, A.U'nun (56) ikametine düzenledikleri operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 22 adet tabanca fişeği ele geçirdi.
Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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