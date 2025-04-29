Samsun'da şüpheli ölüm

112 Acil Servis ekiplerince öldüğü tespit edilen yaşlı kadının cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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