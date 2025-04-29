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        Samsun'da şüpheli ölüm

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 18:09 Güncelleme: 29.04.2025 - 18:09
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        Samsun'da şüpheli ölüm
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        Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        İlçenin Merkez Kocalar Mahallesi’nde oturan H.D'den 2 gündür haber alamayan yakınları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Yaşlı kadının evinin kapısını kırarak içeri giren ekipler, H.D'yi rahatsız olarak yerde yatarken buldu.

        112 Acil Servis ekiplerince öldüğü tespit edilen yaşlı kadının cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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