Çarşamba'da depo yangını
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu
Sungurlu Mahallesinde B.P. ait malzeme deposunda, yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında depoda maddi hasar oluştu.
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