Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çarşamba'da depo yangını

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 21:27 Güncelleme: 30.04.2025 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çarşamba'da depo yangını
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu

        Sungurlu Mahallesinde B.P. ait malzeme deposunda, yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında depoda maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hindistan hava sahasını Pakistan'a kapattı
        Hindistan hava sahasını Pakistan'a kapattı
        İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı
        İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Sahiplendiği 26'i köpeği öldürdü! "Açık camdan gittiler"
        Sahiplendiği 26'i köpeği öldürdü! "Açık camdan gittiler"
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"

        Benzer Haberler

        YURT LİG öğrencileri Samsun'u gezdi
        YURT LİG öğrencileri Samsun'u gezdi
        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Samsun'da "mobil klinik" hizmete başladı
        Samsun'da "mobil klinik" hizmete başladı
        DOKAP ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, çeltik tohumu eleme tesisi kuracak
        DOKAP ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, çeltik tohumu eleme tesisi kuracak
        Fındık üreticilerine bol ve kaliteli ürün için "dengeli gübreleme yapın" ön...
        Fındık üreticilerine bol ve kaliteli ürün için "dengeli gübreleme yapın" ön...
        Samsun'da enfeksiyon nedeniyle görme sorunu yaşayan atmaca tedaviye alındı
        Samsun'da enfeksiyon nedeniyle görme sorunu yaşayan atmaca tedaviye alındı