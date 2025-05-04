Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 04.05.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, şüpheli C.K’nin (24) üzerinde ve evinde yaptıkları aramalarda 211,6 gram sentetik uyuşturucu ve 26,30 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"

        Benzer Haberler

        Samsun'da özel izinle üretilen salep orkidesinde hasat mesaisi
        Samsun'da özel izinle üretilen salep orkidesinde hasat mesaisi
        İnşaat halindeki binanın 2'nci katından düşen işçi yaralandı
        İnşaat halindeki binanın 2'nci katından düşen işçi yaralandı
        Ladik'te "Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor" programı düzenledi
        Ladik'te "Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor" programı düzenledi
        Samsun'da "3 Mayıs Türkçülük Günü" kutlandı
        Samsun'da "3 Mayıs Türkçülük Günü" kutlandı
        Uluslararası İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı, Samsun'da düzenlenecek
        Uluslararası İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı, Samsun'da düzenlenecek
        Samsun'da "Portakal Çocuk" tiyatrosu sahnelendi
        Samsun'da "Portakal Çocuk" tiyatrosu sahnelendi