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        Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:56
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        Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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        Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesinde seyreden İ.Ç. (64) idaresindeki 55 AOU 397 plakalı otomobil, 458. Sokaktan çıkan bisikletli A.D'ye (11) çarptı.

        Kaza sonucu yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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