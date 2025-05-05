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        19 Mayıs Bilardo Turnuvası Samsun'da başladı

        Samsun'un Havza ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Bilardo Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 20:43 Güncelleme: 05.05.2025 - 20:52
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        19 Mayıs Bilardo Turnuvası Samsun'da başladı
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        Samsun'un Havza ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Bilardo Turnuvası başladı.

        Havza Kaymakamlığı himayesinde Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesi destekleriyle düzenlenen turnuvada Türkiye genelinden 30 sporcu mücadele edecek.

        Havza Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın açılış maçı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Türkiye Bilardo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cumabey Germi tarafından oynandı.

        Havza Kaymakamı Ayvat 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası'nı en güzel şekilde kutlamak için bir dizi etkinlik planlandığını belirterek, "Halkımızın, özellikle gençlerimizin spora olan ilgisini arttırmak adına güzel bir hafta tertip edildi." dedi.

        Türkiye Bilardo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cumabey Germi ise ülke genelinde bilardoya olan ilgiyi arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.

        Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ise bilardo turnuvasına 30 sporcunun katıldığını bildirerek, "Bunun yanı sıra voleybol turnuvamız ve birçok sportif aktivitemizle halkımız ile bütünleşeceğiz." diye konuştu.

        Turnuva açılışına Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer ve sporcular katıldı.

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