Samsun'da kayıt dışı 8 bin 500 tabanca fişeği ele geçirildi

Yapılan kontrollerde, Emniyet Genel Müdürlüğü Patlayıcı Maddeler Bilgi Sistemi'ne (PATBİS) kaydı bulunmayan 8 bin 500 tabanca fişeği tespit edilerek el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir av bayisinde denetim gerçekleştirildi.

Samsun'da av bayisinde yapılan denetimde kayıt dışı 8 bin 500 tabanca fişeği ele geçirildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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