19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tarım zararlısı kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları sürüyor.

İlçede, 19 Mayıs Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tarımsal ürünlerde ekonomik olarak büyük zararlara sebep olan kahverengi kokarcaya karşı mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Ekipler ilçede çocuk parkları, bahçeler, mesire alanları ve okul bahçelerini ilaçlarken kahverengi kokarcaya karşı geniş çaplı mücadelenin devam ettiği ve bu kapsamda ekiplerin belirlenen bölgelerde ilaçlamalara devam edeceği bildirildi.