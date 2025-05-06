19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tarım zararlısı kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları sürüyor.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tarım zararlısı kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları sürüyor.
İlçede, 19 Mayıs Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tarımsal ürünlerde ekonomik olarak büyük zararlara sebep olan kahverengi kokarcaya karşı mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yapılıyor.
Ekipler ilçede çocuk parkları, bahçeler, mesire alanları ve okul bahçelerini ilaçlarken kahverengi kokarcaya karşı geniş çaplı mücadelenin devam ettiği ve bu kapsamda ekiplerin belirlenen bölgelerde ilaçlamalara devam edeceği bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.