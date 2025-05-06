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        Samsun'da oluşan sis dron ile görüntülendi

        Samsun'un batısında etkili olan sis dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 18:39 Güncelleme: 06.05.2025 - 18:53
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        Samsun'da oluşan sis dron ile görüntülendi
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        Samsun'un batısında etkili olan sis dronla görüntülendi.

        Atakum ve İlkadım ilçelerinde öğleden sonra başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı.

        Samsun'un simgelerinden Tütün İskelesi ve çevresi sis içinde kaldı.

        Kentte güzel görüntüler oluşturan sis, dronla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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