Samsun'da oluşan sis dron ile görüntülendi
Samsun'un batısında etkili olan sis dronla görüntülendi.
Samsun'un batısında etkili olan sis dronla görüntülendi.
Atakum ve İlkadım ilçelerinde öğleden sonra başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı.
Samsun'un simgelerinden Tütün İskelesi ve çevresi sis içinde kaldı.
Kentte güzel görüntüler oluşturan sis, dronla kayda alındı.
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