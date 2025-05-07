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        Bafra gastronomisi kitaplaştırılacak

        Bafra Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) işbirliğiyle ilçenin gastronomi envanteri çıkarılıp yöresel lezzetler kitaplaştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 21:08 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:16
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        Bafra gastronomisi kitaplaştırılacak
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        Bafra Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) işbirliğiyle ilçenin gastronomi envanteri çıkarılıp yöresel lezzetler kitaplaştırılacak.

        Bafra Belediyesi, ilçenin gastronomi mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla OMÜ Turizm Fakültesi işbirliğiyle proje başlattı.

        Bafra'nın geleneksel yemekleri, yöresel ürünleri, tarifleri ve yemek kültürünün sistematik olarak kayıt altına alınması için yürütülen çalışmada, OMÜ Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, 118 mahalleyi kapsayan saha çalışmalarıyla yazılı ve görsel materyaller derleyecek.

        Elde edilen verilerle Bafra'nın gastronomi envanteri oluşturulacak ve bu envanter kitap haline getirilecek.

        Proje ekibinde OMÜ Şevket Aşcı Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, OMÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Çilingir Ük, Araştırma Görevlileri Dr. Mehmet Kızıleli, Dr. Gökhan Erşen ve Gülsevdi Öztürk görev alıyor.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, konuyla ilgili düzenlenen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

        "Bu çalışma Bafra'nın kültürel mirasına önemli bir katkı sağlayacak. Gastronomi alanında da zengin bir geçmişe sahibiz. Meşhur pidemiz uluslararası alanda tanınıyor. Nokul, kaymaklı lokum gibi lezzetlerimizin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerimiz de envantere dahil edilecek. Bu çalışma sadece Bafra'nın değil, Türk mutfağının da zenginliğine katkı sunacaktır."

        Kitabı dijital ortama taşıyarak daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Kılıç, "Daha önce 'Bir Bafra Hikayesi' ile kültürel değerlerimizi yazıya dökmüştük. Şimdi de bu gastronomi projesiyle Bafra'mızın eşsiz lezzet mirasını koruyacak ve tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

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