Havza'da "Okulum Sahnede" etkinliği
Havza'da Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Okulum Sahnede projesi etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.
Havza'da Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Okulum Sahnede projesi etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.
Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 25 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen program, Okul Müdürü Mahmut Bekdaş'ın konuşmasıyla başladı.
Etkinlikte okul korosu, ilçede görev yapan müzik öğretmenlerinin eşliğine Türk Halk Müziği konseri verdi.
Etkinlikte ayrıca okulun folklor grubu tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.
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