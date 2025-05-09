Adalet Bakanı Tunç, Samsun'da konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Biz adaletin hem fiziki hem teknolojik imkanlarını artırıyoruz hem de o binaların içinde adaletin hakkıyla tecelli edebilmesi için başta toplumun ihtiyacına cevap veren mevzuatın iyileştirilmesi, çağın gereklerine uygun hale getirilmesi için 23 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük gayret gösteriyoruz." dedi.

Tunç, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün Milli Mücadele'nin meşalesinin yakıldığı, kurtuluşun ilk adımının atıldığı Samsun'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Samsun'a 3 defa geldiğini belirten Tunç, "Adli Tıp Kurumu'nun açılışı ve mahkemelerin temel atma töreni için bir aradayız, zamanında yapmayı ve Samsunluların hizmetine sunmayı Rabbim nasip eder. Samsun'umuz çok önemli bir şehrimiz. Samsun milli iradeye destek veren ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza son seçimlerde yüzde 65 oranında çok büyük destek veren ve yerel seçimde de bu desteği artırarak sürdüren bir şehrimiz. Bu desteğin karşılığını yerine getirmek o kadar kolay değil. Biz Samsunlu hemşehrilerime şükran borçluyuz. Ne yapsak azdır ama son zamanlarda özellikle hükümetimizin ve yerel yönetimlerin çok önemli hizmetleri var burada. Büyük eserler gerçekleştiriliyor. Samsun'un bir şansı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Samsun Milletvekili Mehmet Muş. Milletvekillerimiz, sayın valimiz ve yerel yöneticilerimizle el ele Ankara'da daha güçlü noktada Samsun'a yatırımların gelme noktasında büyük bir avantaj. Gördüğünüz bu temel atma ve açılış programlarını gerçekleştiriyorsak özellikle onların takibi sayesinde. Sayın bakanımızın, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımızın daha başından beri yatırım programına alınması konusunda büyük hizmetleri oldu." diye konuştu.