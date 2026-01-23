Canik Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'nda sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonu yapılıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Doğal Yaşam Alanı'nda sahipsiz hayvanların bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme işlemlerini yaptıklarını bildirdi.



Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, Canik Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'nda sahipsiz hayvanlara yönelik tedavi, rehabilite ve sahiplendirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.





Sağlık sorunu bulunan hayvanların tedavi süreçlerini başlattıklarını, veteriner hekimler gözetiminde tedavi ve rehabilitasyon aşamalarını takip ettiklerini anlatan Sandıkçı, alanda ırklara yönelik ayrı bölümlerinin de yer aldığını vurguladı.





Sahipsiz hayvanların sahiplendirme işlemlerini de gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Sandıkçı, şunları kaydetti:



"Canik Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'nda ırk türleri ve anneli yavrular için ayrı bölümler yer alıyor. Can dostlarımız için yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz. Yeni hayvan bakımevi, hastanesi ve mezarlık alanı ile kedi villaları ve tedavi merkezi projelerini de hayata geçireceğiz. Can dostlarımıza yönelik fonksiyonel yapısıyla bölgemizde örnek eserleri hizmete sunmayı sürdüreceğiz."









